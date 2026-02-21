Antonio Caprarica | Dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea Re Carlo dovrebbe abdicare Solo Kate Middleton e William possono salvare la Corona
Antonio Caprarica sostiene che il recente arresto dell’ex Principe Andrea potrebbe spingere Re Carlo a rinunciare al trono. Secondo il giornalista, se la vicenda si protrae, potrebbero venire alla luce dettagli scomodi sulle eventuali responsabilità della Corona nel silenzio su certi fatti. Solo Kate Middleton e William, secondo lui, potrebbero contribuire a ristabilire l’immagine della monarchia. La situazione resta incerta, e il futuro della famiglia reale sembra appeso a questo momento.
Eppure l'ex principe Andrea era il figlio prediletto della Regina Elisabetta. «Ci sono voci secondo cui Andrea fosse il figlio dell’amore clandestino con Lord Porchester, che era stato molto innamorato della Regina. Il loro rapporto di amicizia, d’altra parte, rimase estremamente solido fino alla fine. O forse Andrea era il figlio della riconciliazione: tra il 1958 e il 1959 ci fu un totale allontanamento tra Elisabetta II e Filippo, e volle tempo perché arrivassero alla conclusione che il matrimonio doveva funzionare per forza, se non come unione di sentimenti, almeno come matrimonio di lavoro».🔗 Leggi su Vanityfair.it
