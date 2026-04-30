Manda una mail rabbiosa a Mario Draghi scrivendo il romagnolissimo ' Ti venga un cancro' Assolta al processo

Mandando una mail all'indirizzo istituzionale di Palazzo Chigi, riempì l'allora premier Mario Draghi di insulti di ogni tipo con tanto della versione italianizzata del romagnolissimo “Ch'a t vègna un chèncar” (scrisse a Draghi letteralmente “Ti mando un cancro”). Chi lesse quella mail.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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