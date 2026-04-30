Manda una mail rabbiosa a Mario Draghi scrivendo il romagnolissimo ' Ti venga un cancro' Assolta al processo
Mandando una mail all'indirizzo istituzionale di Palazzo Chigi, riempì l'allora premier Mario Draghi di insulti di ogni tipo con tanto della versione italianizzata del romagnolissimo “Ch'a t vègna un chèncar” (scrisse a Draghi letteralmente “Ti mando un cancro”). Chi lesse quella mail.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
“Pennella? Penso si fosse invaghito di me. Con Berlusconi inseparabili, una volta ad Arcore facemmo una riunione correndo. Una persona che ammiro? Mario Draghi”: così Cecchi PaoneAlessandro Cecchi Paone sta per uscire con un manuale sull’intelligenza artificiale, “AI per tutti”, e si racconta al Corriere, premettendo di non...
Mario Adinolfi minaccia l’ex fidanzato di Chiara Balistreri: “Se ti avvicini a lei ti ammazzo”Mario Adinolfi difende Chiara Balistreri con parole choc dopo il ritorno in libertà dell’ex fidanzato Gabriel, condannato per violenza domestica.