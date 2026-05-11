Niente fondi al documentario su Regeni Giuli licenzia un dirigente del ministero
Il ministero della Cultura ha deciso di non assegnare fondi al documentario dedicato a Giulio Regeni. La scelta è stata comunicata in seguito alla decisione di licenziare un dirigente del ministero, in merito alla gestione della richiesta di finanziamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra istituzioni e produzione cinematografica, senza ulteriori dettagli sulla motivazione ufficiale.
Continua a far parlare di sé il caso dei finanziamenti negati dal ministero della Cultura, in capo ad Alessandro Giuli, al documentario “Giulio Regeni, tutto il male del mondo”. Dopo che la commissione di assegnazione fondi non li aveva concessi al girato sul ricercatore friulano ucciso in Egitto.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie correlate
Giuli licenzia due dirigenti del ministero dopo il caso dei fondi negati al documentario su RegeniDecreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari,...
Giuli licenzia i dirigenti del ministero della Cultura: la decisione dopo i fondi negati al documentario su RegeniDecreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari,...
Argomenti più discussi: Niente fondi al docufilm su Regeni, ora Giuli mette una toppa: Inaccettabile caduta, mai più; Fondi negati al docufilm su Regeni: il ministro Giuli licenzia lo staff responsabile; Ministero della Cultura, Giuli licenzia due dirigenti dopo il caso del docufilm su Regeni; Minetti, i primi accertamenti. L’Interpol: Niente anomalie.
Pronti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, uomo di Fazzolari al Mic, ed Elena Proietti, segretaria particolare del ministro. Dietro la rottura con il primo ci sarebbe il caso dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni facebook
Ordini da #Mattarella? Ma di #Regeni si sa tutto. Era lì pieno di soldi inglesi per fomentare e spiare. Purtroppo lo hanno beccato e lì non perdonano: niente #togherosse in Egitto. Niente soldi miei per simili cretinate. #Giuli : paura della #sinistra? Servo del #pid x.com
ADHD: Indagando sul rapido aumento dei tassi di diagnosi | Documentario Four Corners... reddit