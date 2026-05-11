Niente fondi al documentario su Regeni Giuli licenzia un dirigente del ministero

Il ministero della Cultura ha deciso di non assegnare fondi al documentario dedicato a Giulio Regeni. La scelta è stata comunicata in seguito alla decisione di licenziare un dirigente del ministero, in merito alla gestione della richiesta di finanziamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra istituzioni e produzione cinematografica, senza ulteriori dettagli sulla motivazione ufficiale.

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