Giuli licenzia due dirigenti del ministero dopo il caso dei fondi negati al documentario su Regeni
Il ministero ha deciso di licenziare due dirigenti coinvolti in una vicenda legata ai fondi negati a un documentario su Regeni. Sono stati revocati i decreti di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del ministero dell’Interno e vicino al sottosegretario, e di Elena Proietti, che gestiva la segreteria personale del ministro. La decisione arriva in seguito alle controversie sul finanziamento del progetto.
Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Secondo quanto anticipato dal Corriere.it, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha azzerato tutto il suo staff. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda – sempre secondo il Corriere.it -, non si sarebbe presentata all’aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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