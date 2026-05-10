Giuli licenzia due dirigenti del ministero dopo il caso dei fondi negati al documentario su Regeni

Il ministero ha deciso di licenziare due dirigenti coinvolti in una vicenda legata ai fondi negati a un documentario su Regeni. Sono stati revocati i decreti di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del ministero dell’Interno e vicino al sottosegretario, e di Elena Proietti, che gestiva la segreteria personale del ministro. La decisione arriva in seguito alle controversie sul finanziamento del progetto.

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