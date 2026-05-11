Niente da fare per Bellucci a Roma L' azzurro eliminato al terzo turno da Landaluce

A Roma si è concluso il percorso di Mattia Bellucci agli Internazionali d’Italia 2026, con la sua eliminazione al terzo turno. Il tennista di Busto Arsizio, attualmente al numero 80 del ranking ATP, aveva superato i turni precedenti battendo Burruchaga ed Etcheverry. Tuttavia, nel match contro Martin Landaluce, ha perso in due set, con i punteggi di 6-4 e 6-3, in un tempo di circa un’ora e 47 minuti.

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