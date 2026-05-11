Niente da fare per Bellucci a Roma L' azzurro eliminato al terzo turno da Landaluce
A Roma si è concluso il percorso di Mattia Bellucci agli Internazionali d’Italia 2026, con la sua eliminazione al terzo turno. Il tennista di Busto Arsizio, attualmente al numero 80 del ranking ATP, aveva superato i turni precedenti battendo Burruchaga ed Etcheverry. Tuttavia, nel match contro Martin Landaluce, ha perso in due set, con i punteggi di 6-4 e 6-3, in un tempo di circa un’ora e 47 minuti.
Si ferma al terzo turno il percorso di Mattia Bellucci agli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista di Busto Arsizio, numero 80 del ranking Atp, dopo le vittorie su Burruchaga ed Etcheverry si arrende in due set a Martin Landaluce con il punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e 47 minuti di gioco. Lo spagnolo, 94esimo della classifica mondiale e reduce dai quarti di finale al Masters 1000 di Miami, avanza agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente della sfida tra Hamad Medjedovic e Mariano Navone.🔗 Leggi su Feedpress.me
Notizie correlate
ATP Roma 2026, Mattia Bellucci rimonta Etcheverry e sfiderà Landaluce al terzo turno!Mattia Bellucci centra l’accesso al terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro, numero 80 del mondo, nel secondo turno elimina l’argentino...
Leggi anche: LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA: rimonta da sogno!! L’azzurro vola al 3° turno
Argomenti più discussi: Civitanova, niente da fare: Perugia vince anche gara 3 e conquista lo scudetto; Si scapicolla in piscina alle 7 di mattina per trovare un lettino libero ma niente da fare: turista tedesco fa causa al resort e vince; Tennis, Atp Madrid: niente da fare per Cobolli, in semifinale va Zverev; Juve-Fiorentina, salta tutto: niente da fare, operazione bloccata.
Futsal Niente da fare per il Cagliari contro la corazzata CMB negli ottavi playoff facebook
Futsal Niente da fare per il #Cagliari contro la corazzata CMB negli ottavi playoff x.com
Non c'è niente da sapere, niente da imparare, niente da fare. reddit
Niente da fare per Bellucci a Roma. L'azzurro eliminato al terzo turno da LandaluceSi ferma al terzo turno il percorso di Mattia Bellucci agli Internazionali d’Italia 2026 . Il tennista di Busto Arsizio, numero 80 del ranking Atp, dopo le ... gazzettadelsud.it