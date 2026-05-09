LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 6-2 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | rimonta da sogno!! L’azzurro vola al 3° turno

Al torneo ATP di Roma, la partita tra il tennista italiano e il suo avversario si è conclusa con la vittoria dell'azzurro dopo aver recuperato due set, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3. La sfida è terminata alle 17.16, segnando il passaggio al terzo turno per il giocatore italiano. La diretta si è interrotta poco dopo la fine del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Bellucci-Etcheverry. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17.14 Al prossimo turno Bellucci affronterà Martin Landaluce, lucky-loser spagnolo che è entrato in tabellone direttamente al secondo turno grazie al forfait di Vacherot ed ha poi sconfitto Marin Cilic. 17.12 Per il tennista italiano si tratta di una delle vittorie più importanti della carriera sia per il livello dell’avversario sia per il torneo. Bellucci accede per la prima volta al terzo turno di un Master 1000 e lo fa nel torneo di casa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA: rimonta da sogno!! L’azzurro vola al 3° turno ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Gioco Bellucci: l’italiano serve ancora bene e completa la rimonta dallo 0-40. LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Etcheverry 6-2 Gioco e secondo set Bellucci: l’italiano verticalizza bene e chiude il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Diretta Etcheverry - Bellucci (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno; Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci. LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA: rimonta da sogno!! L’azzurro vola al 3° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Etcheverry 6-2 Gioco e secondo set Bellucci: l'italiano verticalizza bene e chiude il parziale ... oasport.it ATP Roma 2026, Mattia Bellucci rimonta Etcheverry e sfiderà Landaluce al terzo turno!Mattia Bellucci centra l'accesso al terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma: l'azzurro, numero 80 del mondo, nel secondo turno elimina l'argentino Tomas ... oasport.it Roma ti-fa Bellucci! Mattia Bellucci compie una grande rimonta su Tomás Etcheverry (5-7 6-2 6-3) e per la prima volta si qualifica al terzo turno di un torneo Masters! Per l’italiano è anche la miglior vittoria in carriera su terra rossa e al prossimo round sfider x.com