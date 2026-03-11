Napoli il Comune cerca babysitter e offre voucher alle famiglie | paga da 14 euro all'ora come fare domanda

Il Comune di Napoli ha pubblicato i bandi per il voucher babysitteraggio e per creare un elenco delle babysitter disponibili. Le famiglie interessate possono fare domanda e ricevere un contributo fino a 14 euro all’ora. Sono stati definiti i requisiti necessari per partecipare e le procedure da seguire per presentare la richiesta.

