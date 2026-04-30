Nicole Minetti, conosciuta per aver lavorato come igienista dentale, è diventata una figura nota nel panorama pubblico italiano grazie alla sua relazione con un ex premier e alla sua partecipazione alla politica. Negli ultimi anni si è spostata tra diverse località, tra Ibiza, Uruguay e Milano. La sua vicenda ha coinvolto anche un caso giudiziario che ha portato alla concessione di una grazia, suscitando discussioni sulla sua figura e sul suo passato.

Tra i due nasce subito qualcosa di diverso: un legame fortissimo. Lui, abituato da sempre a frequentare il jet set internazionale e le modelle più famose, resta colpito da lei. E soprattutto, come racconta chi li conosce bene, «pende dalle sue labbra». Il motivo? È lei, l'unica, che sarebbe riuscita a capire davvero, prima di chiunque altro, il suo lato più fragile, oltre l’immagine dell’uomo abituato a certi ambienti. Da lì in poi, il rapporto diventa totale, quasi simbiotico. Con lui cambia tutto. Una nuova vita tra New York, Miami, Montecarlo, Dubai e Ibiza, dove torna a essere accolta nel giro giusto. Ma tra i due non scoppia solo la passione: c’è anche l’intento di costruire una famiglia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicole Minetti, le molte vite tra Ibiza, Uruguay e Milano: il bambino, Giuseppe Cipriani e la grazia che adesso fa discutere

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