Nicola Gratteri è un nuovo cittadino di Castelfranco Emilia

Da modenatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia si è tenuta la cerimonia di consegna della Cittadinanza Onoraria al procuratore capo di Napoli. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali. Nicola Gratteri, noto per il suo ruolo nella lotta alla criminalità organizzata, ha ricevuto il riconoscimento durante l'evento. La consegna si è svolta nel rispetto delle formalità previste dalla cerimonia.

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Si è svolta sabto pomeriggio, al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città al dottor Nicola Gratteri, Procuratore capo di Napoli e figura di riferimento nazionale nella lotta alla criminalità organizzata. La data scelta non è casuale.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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