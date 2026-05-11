Nicola Gratteri è un nuovo cittadino di Castelfranco Emilia

Sabato pomeriggio al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia si è tenuta la cerimonia di consegna della Cittadinanza Onoraria al procuratore capo di Napoli. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali. Nicola Gratteri, noto per il suo ruolo nella lotta alla criminalità organizzata, ha ricevuto il riconoscimento durante l'evento. La consegna si è svolta nel rispetto delle formalità previste dalla cerimonia.

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Si è svolta sabto pomeriggio, al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città al dottor Nicola Gratteri, Procuratore capo di Napoli e figura di riferimento nazionale nella lotta alla criminalità organizzata. La data scelta non è casuale.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Castelfranco Emilia, il Consiglio dice sì alla cittadinanza onoraria a Nicola GratteriL’annuncio che la mozione fosse stata depositata era già arrivato qualche settimana fa, ma ieri il Consiglio comunale ha ratificato la scelta: Nicola... Leggi anche: Letterina a Nicola Gratteri Argomenti più discussi: CENTO: Nicola Gratteri e Antonio Nicaso tornano a Cento per un incontro pubblico e con le scuole; Legalità a scuola, a Cento la visita di Gratteri; Gratteri attacca la riforma delle intercettazioni: Vuole indebolire Procure e forze dell’ordine; Nicola Gratteri è un nuovo cittadino di Castelfranco Emilia. Il procuratore Nicola Gratteri sarà protagonista di una serie su Disney+. che sarà distribuita in Italia dal 20 maggio. Un approdo naturale per il magistrato più televisivo di sempre, tra conferenze stampa show sulle inchieste, ospitate e conduzioni di program mi i - x.com x.com World Wide Mafia, 'Ndrangheta: il trailer della docuserie Disney+ su Nicola Gratteri - Reddit reddit