Castelfranco Emilia il Consiglio dice sì alla cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri

Il Consiglio comunale di Castelfranco Emilia ha approvato la delibera per conferire la cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri. La decisione, annunciata qualche settimana fa attraverso la presentazione di una mozione, è stata ufficializzata ieri durante la seduta consiliare. La proposta è stata votata, confermando così l’assegnazione del riconoscimento all’avvocato noto per il suo lavoro nel settore giudiziario.

L’annuncio che la mozione fosse stata depositata era già arrivato qualche settimana fa, ma ieri il Consiglio comunale ha ratificato la scelta: Nicola Gratteri è un nuovo cittadino onorario di Castelfranco Emilia. Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Gratteri è uno dei.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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