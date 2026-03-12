Un cabarettista di 65 anni ha scritto una lettera a un magistrato, confessando di essere pentito e di essere attualmente sotto protezione. La sua comunicazione arriva dopo aver rivelato informazioni alla procura di Trani. La lettera è indirizzata direttamente al pubblico ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle sue rivelazioni o sui motivi della protezione.

Gentile dottore, sono un cabarettista di 65 anni. Pentito e sotto protezione, da quando ho vuotato il sacco presso la procura di Trani. Verbali secretati, ma pubblicati dal Fatto quotidiano in data 2 Marzo 2021. Mi rivolgo a lei, avendo piena fiducia nel suo operato. Dunque: tutto quello che a suo tempo ho dichiarato è falso. Mi sono inventato tutto. Ritratto al 100 per cento le mie dichiarazioni che chiamavano in “correità” miei colleghi dello “Zelig”. Per: traffico d’influenze; voto di scambio; favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; sfruttamento della prostituzione (non minorile, anzi sì); assalti portavalori in Puglia; truffa bitcoin; pagamenti serata con stupefacenti più contanti da riciclaggio; vendita prodotti biologici, con Carlo Petrini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Letterina a Nicola Gratteri

