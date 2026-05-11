Il racconto di un soldato tedesco, scritto da una buca di trincea, descrive la guerra con immagini di neve che assume la tinta del sangue. Oggi, a Roma, si parla di libri che affrontano il conflitto militare, alcuni destinati a celebrare, altri a condannare, e altri ancora a rivedere la storia inserendola in una morale predefinita.

Roma, 11 mag – Ci sono libri di guerra che nascono per celebrare, altri per condannare, altri ancora per sistemare retroattivamente la storia dentro una morale già pronta. Neve rosso sangue. Le memorie di un soldato tedesco sul fronte orientale, di Günter K. Koschorrek, appartiene a un’altra categoria: quella delle testimonianze crude, frontali, scomode proprio perché non cercano assoluzioni né condanne sommarie. Il volume, pubblicato in Italia da ITALIA Storica Edizioni nella cura di Andrea Lombardi e nella traduzione di Camilla Scarpa e Paolo Pozzato, restituisce la guerra non dal punto di vista degli stati maggiori, delle grandi strategie o delle interpretazioni ideologiche, ma da quello di un soldato comune, un Landser, gettato nell’inferno del fronte orientale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Neve rosso sangue: la guerra vista dalla buca di un soldato tedesco

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