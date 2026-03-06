La guerra vista dalla Sicilia e la vignetta di Criminisi | Non l’abbiamo voluta noi

Una vignetta di Sergio Criminisi rappresenta simbolicamente il ruolo delle basi militari in Sicilia nel contesto delle tensioni internazionali, con un disegno semplice ma dal messaggio chiaro. L’immagine viene pubblicata in un momento in cui la regione si trova al centro di discussioni legate a questioni di sicurezza e presenza militare, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali o decisioni concrete in merito.

Nel disegno compare la base di Sigonella da cui partono i jet: una riflessione dura sul coinvolgimento dell’isola nei conflitti Un disegno semplice ma dal messaggio diretto. Sergio Criminisi ha pubblicato una nuova vignetta dedicata al tema della guerra scegliendo di rappresentare simbolicamente il ruolo delle basi militari presenti in Sicilia nel contesto delle tensioni internazionali. Nel disegno compare il profilo dell’isola mentre una mano aziona uno spray che rilascia una nube di fumo da cui partono jet militari diretti verso il Medio Oriente. Al centro della scena, in rosso, campeggia la scritta “Sigonella”, riferimento alla base militare situata nel territorio catanese e spesso citata nel dibattito geopolitico legato alle operazioni internazionali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

