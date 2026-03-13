Un soldato francese è stato ucciso in Iran, segnando il primo decesso tra le forze francesi dal 28 febbraio. Il militare, aiutante capo del 7° Battaglione Cacciatori Alpini, aveva 42 anni. Il presidente ha invitato alla calma e al sangue freddo, mentre le autorità francesi e iraniane monitorano la situazione. La notizia è stata resa nota oggi.

Parigi, 13 marzo 2026 – Arnaud Frion, 42 anni, aiutante capo del 7° Battaglione Cacciatori Alpini (BCA), è il primo soldato francese morto dall’inizio del conflitto in Iran, il 28 febbraio 2026. Lo ha annunciato lo stesso presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nella mattina di venerdì 13 marzo. Macron riceve il Presidente ucraino Zelensky all'Eliseo Frion è deceduto in seguito all’attacco di un drone Shahed nella regione irachena di Erbil, in cui sono rimasti feriti altri sei militari francesi. Il generale Pierre Schill, capo di stato maggiore dell’Esercito, lo ha ricordato come un “soldato e comandante esemplare, che incarnava le più alte virtù di un combattente dell’Esercito”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto un soldato francese, Macron: "Calma e sangue freddo"

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