Neuroscienze e musica a Pavia | il rischio isolamento dei genitori

A Pavia si parla di neuroscienze e musica in relazione al rischio di isolamento tra i genitori. Si discute di come i primi mille giorni di vita influenzino lo sviluppo dei bambini e di come la vita in città possa contribuire a creare distanza tra i genitori e il loro ambiente sociale. Sono stati presentati studi e interventi che analizzano queste dinamiche, evidenziando il ruolo di pratiche culturali e scientifiche nel supporto alle famiglie.

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? Domande chiave Come influiscono i primi mille giorni sullo sviluppo del bambino?. Perché la vita urbana aumenta il rischio di isolamento per i genitori?. Cosa accade al cervello del neonato attraverso il contatto fisico?. Come può la musica aiutare a mitigare la solitudine dei genitori?.? In Breve Evento il 12 maggio 2026 presso l'Aula Disegno dell'Università di Pavia.. Musica dal vivo con Maide Garlando, Stefano Damiani, Gigi Bergamaschi, Emanuele Ambrosini e Alessandro Sarais.. Prossimi incontri il 15 settembre al Comune e il 17 novembre in Università.. Focus scientifico sui primi mille giorni di vita tra gravidanza e due anni.. Domani,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neuroscienze e musica a Pavia: il rischio isolamento dei genitori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pavia, arrivato il ponte rimesso a nuovo: Città Giardino vede la luce dopo 20 mesi di isolamentoPavia – “Grazie! Bentornato ponte! Senza di voi tutto ciò non sarebbe stato possibile!”. Instagram avvisa i genitori: ricerche a rischio dei figli minorenniInstagram introduce un sistema di allerta per i genitori quando i figli minorenni effettuano ricerche ripetute su temi delicati come suicidio o... Argomenti più discussi: L’ALLEANZA DEL FUTURO; Musica e intelligenza artificiale al Cherubini; Il jazz cambia il sapore del vino. Il sorprendente studio che riscrive le regole della degustazione; Figlio mio, parliamoci al ritmo del rap.