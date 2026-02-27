Instagram avvisa i genitori | ricerche a rischio dei figli minorenni

Instagram ha implementato un sistema che avvisa i genitori quando i minori effettuano ricerche frequenti su argomenti sensibili come autolesionismo e suicidio, cercando di prevenire possibili rischi. Questa misura mira a monitorare le attività online dei più giovani e a favorire un intervento tempestivo in situazioni di potenziale pericolo. La novità riguarda la protezione dei minori durante l'uso della piattaforma.

Instagram introduce un sistema di allerta per i genitori quando i figli minorenni effettuano ricerche ripetute su temi delicati come suicidio o autolesionismo. Il servizio partirà la prossima settimana in Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada, con espansione futura in Europa. La piattaforma cerca così di rafforzare le misure di protezione per gli adolescenti, in un momento di crescente attenzione internazionale sull’impatto psicologico dei social media sui giovani. La nuova funzione si basa su un meccanismo di soglia temporale: quando un utente minorenne effettua ricerche ripetute su argomenti sensibili in un breve lasso di tempo, il sistema invia una notifica ai genitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

