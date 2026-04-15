Pavia arrivato il ponte rimesso a nuovo | Città Giardino vede la luce dopo 20 mesi di isolamento

A Pavia, dopo 20 mesi di chiusura, è stato riaperto il ponte che collega il quartiere Città Giardino al centro cittadino. La riapertura segna la fine di un intervento di ristrutturazione iniziato circa due anni fa. La strada, chiusa al traffico durante i lavori, ha ripreso a essere percorsa regolarmente. La riapertura è stata accolta con entusiasmo da residenti e pendolari che ora possono attraversare nuovamente il ponte senza limitazioni.

Pavia – “Grazie! Bentornato ponte! Senza di voi tutto ciò non sarebbe stato possibile!”. Gli operai che ieri mattina hanno cominciato la posa del ponte di via Ludovico il Moro h anno trovato questo cartello ad attenderli, anche se non erano i destinatari del messaggio rivolto all’Amministrazione, più volte contestata per come è stata gestita la vicenda dell’attraversamento sul Naviglio. Il collegamento di Città Giardino infatti è stato chiuso a luglio 2024, rimosso a novembre quando era stato inizialmente detto che in autunno sarebbe tornato percorribile, poi in attesa di partire per il “luogo di cura“ in provincia di Avellino per quasi un anno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, arrivato il ponte rimesso a nuovo: Città Giardino vede la luce dopo 20 mesi di isolamento Nuovo asilo nido, dopo quasi sei mesi arrivano i giochi in giardinoSono partiti i lavori per il montaggio dei giochi esterni per i bambini al nuovo asilo nido di Torre. Infortunio De Bruyne, il belga vede la luce! Rientro in città e obiettivo Mondiale 2026: il piano di recuperoMercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre...