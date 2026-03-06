Il primo ministro israeliano partecipa a una riunione sulla sicurezza con alti funzionari del governo. Un video diffuso dall’Ufficio stampa mostra Netanyahu mentre prende parte alla riunione, che si svolge in seguito all’attacco all’Iran. La riunione si concentra sulla valutazione della situazione di sicurezza nella regione.

Un video, diffuso dall’Ufficio stampa del governo israeliano, mostra il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una riunione per condurre una valutazione della sicurezza dopo l’attacco all’Iran. Tra i presenti c’erano il capo dell’agenzia di sicurezza David Zini, il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Esteri Gideon Saar, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, Netanyahu a una riunione sulla sicurezza con alti funzionari israeliani

