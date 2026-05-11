Netanyahu | in Israele no ostilità verso i cristiani Ma i dati lo contraddicono
Il premier israeliano ha dichiarato in un'intervista a una emittente americana che in Israele non ci sono ostilità nei confronti dei cristiani. Tuttavia, i dati disponibili mostrano che ci sono incidenti e discriminazioni che coinvolgono questa comunità nel paese. La dichiarazione del premier si inserisce in un quadro nel quale le informazioni ufficiali e le testimonianze di settore spesso presentano realtà diverse.
“In Israele non c’è ostilità nei confronti dei cristiani”, lo sostiene il premier Netanyahu in una lunga intervista a una emittente americana. Ma i dati lo contraddicono. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Netanyahu: in Israele no ostilità verso i cristiani. Ma i dati lo contraddicono
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