Netanyahu | in Israele no ostilità verso i cristiani Ma i dati lo contraddicono

Il premier israeliano ha dichiarato in un'intervista a una emittente americana che in Israele non ci sono ostilità nei confronti dei cristiani. Tuttavia, i dati disponibili mostrano che ci sono incidenti e discriminazioni che coinvolgono questa comunità nel paese. La dichiarazione del premier si inserisce in un quadro nel quale le informazioni ufficiali e le testimonianze di settore spesso presentano realtà diverse.

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