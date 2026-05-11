Netanyahu | Guerra non è finita c’è l’uranio arricchito da andare a prendere

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che il conflitto non si è ancora concluso e ha menzionato la necessità di prelevare uranio arricchito. In un collegamento da Gerusalemme, la giornalista Alessandra Buzzetti ha riferito che Israele sta considerando un intervento militare nel Golfo. La situazione attuale rimane tesa, con attenzione rivolta alle operazioni di recupero di materiali nucleari e alle possibili mosse militari nella regione.

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