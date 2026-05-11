Netanyahu | Guerra non è finita c’è l’uranio arricchito da andare a prendere
Il primo ministro israeliano ha dichiarato che il conflitto non si è ancora concluso e ha menzionato la necessità di prelevare uranio arricchito. In un collegamento da Gerusalemme, la giornalista Alessandra Buzzetti ha riferito che Israele sta considerando un intervento militare nel Golfo. La situazione attuale rimane tesa, con attenzione rivolta alle operazioni di recupero di materiali nucleari e alle possibili mosse militari nella regione.
Israele pensa a un intervento militare nel Golfo. Netanyahu: “Guerra non è finita, c’è l’uranio arricchito da andare a prendere In collegamento da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Netanyahu: Guerra non è finita, c'è l'uranio arricchito da andare a prendere.
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