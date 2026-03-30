Un’immagine satellitare recente mostra un’operazione di carico presso il sito nucleare di Isfahan, in Iran, risalente al 2025. Si ipotizza che l’Iran abbia trasferito uranio arricchito a Isfahan prima dello scoppio del conflitto. La fotografia non fornisce dettagli sul contenuto del trasporto, ma evidenzia un’attività di movimentazione presso l’impianto nucleare.

«In Iran un'immagine satellitare inedita mostra una misteriosa operazione di carico presso il sito nucleare di Isfahan nel 2025». Con questo titolo, il quotidiano francese Le Monde ha presentato un'inchiesta in cui si ipotizza che l'uranio arricchito in possesso dell'Iran sia stato spostato dai siti di Natanz e Fordow e trasferito a Isfahan. Sono state esaminate delle immagini satellitari che mostrano un autoarticolato con 18 container di colore blu risalenti al 9 giugno 2025. Se l'ipotesi presa in considerazione da Le Monde è corretta, il trasferimento è avvenuto prima dell'attacco israeliano e americano dell'anno scorso, durante la "guerra dei dodici giorni", che iniziò il 13 giugno 2025 e che puntava, tra l'altro, a evitare che Teheran sviluppasse armi nucleari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «L'Iran potrebbe aver trasferito l'uranio arricchito a Ishafan prima della guerra»

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