Nessy Guerra e il contratto di sottomissione all’ex marito da firmare per evitare l’arresto in Egitto

Una donna di 26 anni, originaria di Sanremo, si trova attualmente in Egitto con lo status di latitante e potrebbe essere arrestata da un momento all’altro. Secondo le informazioni disponibili, avrebbe firmato un cosiddetto “contratto di sottomissione” con il suo ex marito, documento che, secondo alcune fonti, sarebbe stato richiesto per evitare l’arresto nel paese africano. La vicenda si sviluppa mentre le autorità locali sono in attesa di eventuali provvedimenti.

Nessy Guerra, 26 anni, di Sanremo, vive in Egitto da latitante e potrebbe essere arrestata da un momento all’altro. È stata infatti condannata anche in appello per un adulterio che lei dice di non aver commesso. Ha una figlia di tre anni e secondo la sua avvocata ha ricevuto anche la pena accessoria dei lavori forzati. «Non è ancora chiaro in cosa consistano», dice al Corriere oggi la sua avvocata Agata Armanetti. Il marito le ha invece proposto di perdonarla «ma solo se torni con me e ti sottometti». La storia di Nessy Guerra. «I lavori li temiamo», aggiunge Armanetti. «Ma anche se non venissero applicati, le condizioni delle carceri di quel Paese fanno paura.🔗 Leggi su Open.online

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