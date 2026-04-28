Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto La denuncia del marito violento che non lascia sbloccare il passaporto della loro bimba di 3 anni

Nessy Guerra, donna originaria di Sanremo, è stata condannata in Egitto per adulterio anche in appello. La sua condanna deriva dalla denuncia dell’ex marito, un uomo di nazionalità italo-egiziana, che ha accusato la donna di infedeltà. La coppia ha una bambina di tre anni, e il marito si rifiuta di far sbloccare il passaporto della figlia. La vicenda ha suscitato attenzione nei media italiani e internazionali.

È stata condannata anche in appello in Egitto Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni, finita a processo per adulterio a seguito della denuncia dell’ ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda. Sostanzialmente confermata la condanna di primo grado, pronunciata dai giudici il 19 febbraio scorso. A renderlo noto è la legale della donna in Italia, l’avvocata Agata Armanetti, che stamane ha avuto la notizia dal consolato italiano in Egitto. Tamer Hamouda non vuole far tornare la figlia, con Nessy, in Italia. Il passaporto italiano della bambina è di fatto bloccato. L’uomo, cittadino italo-egiziano, è stato condannato in via definitiva in Italia per reati di stalking e violenza ai danni di un’altra donna.🔗 Leggi su Open.online

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