Rino De Patre presenta l' album Di sera | concerto al Miles Davis jazz club

Il chitarrista e compositore Rino De Patre ha annunciato un concerto al Miles Davis jazz club per presentare il suo nuovo album intitolato “Di sera”. L’evento si svolgerà in un locale dedicato alla musica jazz, dove sarà possibile ascoltare dal vivo le nuove composizioni dell’artista. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare il lavoro più recente di De Patre in un ambiente pensato per valorizzare le esibizioni dal vivo.

Un evento speciale dedicato alla presentazione di “Di sera”, il nuovo e attesissimo album del chitarrista e compositore Rino De Patre. Dopo “The Dawn From My Heart” e “Sound Of The Rainbow” (con Dominic Miller), De Patre torna con un lavoro maturo, evocativo e profondamente emozionale, pubblicato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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