Aereo di Turkish Airlines prende fuoco durante l’atterraggio in Nepal

Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco mentre stava atterrando all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, in Nepal. L’incidente si è verificato durante le operazioni di discesa, causando incendi a bordo. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o sul numero di persone a bordo. Le autorità aeroportuali stanno gestendo la situazione e stanno accertando le circostanze dell’accaduto.

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E’ successo all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, chiuso temporaneamente. Non ci sono feriti Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, in Nepal. Non sono stati segnalati feriti, ma l’incidente ha costretto alla chiusura dello scalo. Il volo proveniente da Istanbul è atterrato con fiamme e fumo che uscivano dal carrello di atterraggio destro. Le squadre di emergenza sono intervenute e hanno domato l’incendio, mentre i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza. A bordo dell’Airbus 330 c’erano 277 passeggeri. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aereo di Turkish Airlines prende fuoco durante l’atterraggio in Nepal ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kathmandu Airport Scare | Turkish Airlines Aircraft Catches Fire During Landing | Passengers Safe Notizie correlate Aereo della Turkish Airlines prende fuoco in Nepal: evacuate 288 persone a KathmanduABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di tensione all’aeroporto della capitale nepalese Paura all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, in... Paura in Nepal: aereo prende fuoco durante l’atterraggio a Kathmandu, 288 persone evacuateIncendio su un Airbus A330 della Turkish Airlines durante l'atterraggio a Kathmandu: 288 persone sono state evacuate, ma fortunatamente non ci sono... Argomenti più discussi: Aereo di Turkish Airlines evacuato per un incendio a uno pneumatico dopo l'atterraggio a Kathmandu; Fiamme dopo l'atterraggio a Katmandu, in salvo i passeggeri del volo da Istanbul; Compagnie aeree cancellano 13mila voli e due milioni di posti a maggio per la crisi del carburante; Le compagnie aeree hanno già cancellato 12mila voli previsti a maggio. 10 maggio 2023 - 3 anni fà Kerem postava uno dei suoi Today's office all’interno di un hangar dove era parcheggiato un aereo della sua Turkish Airlines ? ?? Il suo bell’aspetto…il suo entusiasmo…la sua pronuncia…? #KeremBürsin x.com Turkish Airlines ha fatto sentire l'economia di nuovo premium reddit