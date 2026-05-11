Nembrini su Cesana | la psicologia non basta per educare i giovani

Un esperto ha recentemente affermato che la psicologia da sola non è sufficiente per educare i giovani, sollevando domande sul ruolo di altre discipline e approcci nel processo educativo. Si è parlato inoltre del valore dell’affetto, ritenuto altrettanto essenziale quanto l’intelligenza per la crescita dei ragazzi. Le affermazioni sono state fatte in occasione di un dibattito pubblico dedicato alle strategie di educazione e formazione giovanile.

? Domande chiave Come può la psicologia da sola spiegare il senso della vita?. Perché l'affetto è necessario quanto l'intelligenza per formare un giovane?. Cosa insegna la saggezza pratica delle contadine alla pedagogia moderna?. Come si educa senza trasformare la crescita in una formula clinica?.? In Breve Nembrini presenta la nuova introduzione al volume Ed io che sono? di Cesana. L'editore Liberilibri riedita il testo dedicato al maestro di Comunione e Liberazione. Il pensiero di Cesana richiama le suggestioni di don Luigi Giussani e Dante. L'approccio educativo proposto integra la sapienza pratica con la riflessione filosofica e teologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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