L’Unione sportiva tiranese ha avviato un nuovo modello di formazione dedicato ai giovani sportivi. Il progetto prevede incontri specializzati e stage di esperienza, con l’obiettivo di favorire la crescita sia dal punto di vista psicologico che fisico. La società intende promuovere un percorso che integri aspetti di psicologia e sport, coinvolgendo direttamente i ragazzi nelle attività proposte.

L’Unione sportiva tiranese sta tracciando un nuovo percorso formativo per le proprie giovanili, puntando sulla crescita psicofisica dei ragazzi attraverso incontri specialistici e viaggi di esperienza. La società della città di confine, storicamente importante nel calcistico valtellinese, ha scelto di rispondere alle difficoltà del calcio nazionale con un modello basato sul benessere e sullo sviluppo della persona. Il modello educativo tra prevenzione e performance. La gestione del talento giovanile non può limitarsi al solo aspetto tecnico, una lezione che la Tiranese ha voluto condividere con la comunità locale. Recentemente, in stretta collaborazione con il Basket Tirano e l’associazione Nordic Walking, la società ha dato vita a un tavolo tematico dal titolo Genitori e figli nello sport.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tiranese: il nuovo modello tra psicologia e sport per i giovani

Varesina: il nuovo modello tra sport, impresa e futuro giovaniVenerdì 10 aprile 2026, presso il Campus Elmec di Brunello, la Varesina ha presentato una visione strategica che punta a trasformare il club sportivo...

Nuova Suzuki Swift Sport 2026: come sarà il nuovo modelloEcco tutto quello che si sa sulla Suzuki Swift Sport e quello che potrebbe succedere con la nuova versione Suzuki Swift Sport – che cos’è.