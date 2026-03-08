Papa Leone La violenza contro le donne è barbarie educare i giovani

Il Papa ha dichiarato che la violenza contro le donne rappresenta una barbarie e ha sottolineato l'importanza di educare i giovani per contrastarla. Durante un discorso, ha evidenziato come la formazione delle nuove generazioni sia fondamentale per prevenire comportamenti violenti. Le sue parole si rivolgono all’intera comunità, invitando a intervenire sul piano educativo. La dichiarazione è stata resa nota in occasione di un evento pubblico.

ROMA (ITALPRESS) – "Per fermare le violenze contro le donne occorre cominciare con la formazione dei giovani. Bisogna togliere questa violenza e cercare la maniera per formare la mentalità, bisogna essere persone di pace". Così Papa Leone XIV parlando della violenza contro le donne in risposta ad una lettera scritta da Giovanna da Roma sulla rivista Piazza San Pietro, anticipata oggi dal Corriere della Sera."Lei pone – scrive il Pontefice – un grande problema che per me è sempre fonte di grande sofferenza: la violenza nelle relazioni, e in particolare la violenza contro le donne. In un mondo spesso dominato anche da un pensiero violento,...