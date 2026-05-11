Il Ministero dell’Interno ha deciso di garantire la scorta al giornalista del quotidiano Domani, noto per le sue inchieste su criminalità organizzata, traffico di droga e connessioni tra clan e poteri economici. La decisione arriva a seguito delle minacce ricevute da un individuo noto come “Gattino”. Nello Trocchia, che ha dedicato anni di lavoro a approfondire questi temi, si troverà sotto protezione per motivi di sicurezza.

Il Ministero dell’Interno ha deciso di assegnare la scorta al giornalista del Domani Nello Trocchia, da anni impegnato in inchieste su criminalità organizzata, narcotraffico e intrecci tra clan e poteri economici. La misura è arrivata dopo una serie di minacce e intimidazioni ricevute dal cronista, finite anche all’attenzione della Direzione distrettuale antimafia di Roma. Trocchia è noto per le sue inchieste sui clan campani e sul traffico internazionale di droga. Tra le minacce ricevute figurano messaggi provenienti da ambienti criminali e ultras. In particolare viene citato Walter Domizi, noto negli ambienti della mala romana col soprannome di “Gattino”, già condannato per traffico di droga, che sui social aveva scritto: “Devi morì”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nello Trocchia come Saviano: avrà la scorta dopo le minacce del “Gattino”. Il provvedimento del Viminale

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