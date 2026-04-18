Tu lo sai che mori Ce sentiamo presto infame | minacce a Nello Trocchia indaga l’antimafia di Roma

Un giornalista noto per le sue inchieste ha segnalato di aver ricevuto più messaggi minacciosi sui social media. Tra le frasi riportate ci sono insulti e minacce dirette, tra cui “Tu lo sai che mori” e “Giornalista terrorista”. La notizia è stata resa pubblica dal quotidiano, che ha riportato la denuncia dell’inviato e le comunicazioni ricevute. Le autorità stanno ora indagando sulle intimidazioni che sono avvenute recentemente.

Nello Trocchia, inviato di Domani, ha ricevuto diversi messaggi di intimidazioni tramite social: lo denuncia oggi il quotidiano sulle sue pagine riferendo anche che tutti i messaggi minatori (“Tu lo sai che mori”; “Giornalista terrorista. Tanto sai chi so, ognuno si sceglie il suo destino”; “Ce sentimo presto, infame”) sono confluiti in un fascicolo d’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma. I messaggi, scrive la testata, arrivano dal mondo criminale romano: tra gli episodi c’è quello che riguarda l’incontro con Di Napoli, il pugile ai domiciliari legato ai boss. E poi ci sarebbe un messaggio di “ Walter Domizi: uno dei più potenti narcos liberi che comanda Roma”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tu lo sai che mori”, “Ce sentiamo presto, infame”: minacce a Nello Trocchia, indaga l’antimafia di Roma Notizie correlate Tu lo sai che cos'è la Macarena della Ferrari?Quello che ha preceduto l'inizio del Mondiale 2026 è stato definito «il più grande cambiamento nella storia della Formula 1», e già da domenica... Ma tu lo sai quando buttare un prodotto cosmetico? Ti diciamo tutto quello che serveAccumulare flaconi semivuoti e palette dimenticate nel cassetto è un’abitudine comune, ma trascurare la data di scadenza dei cosmetici può...