Tu lo sai che mori Ce sentiamo presto infame | minacce a Nello Trocchia indaga l’antimafia di Roma

Da ilfattoquotidiano.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giornalista noto per le sue inchieste ha segnalato di aver ricevuto più messaggi minacciosi sui social media. Tra le frasi riportate ci sono insulti e minacce dirette, tra cui “Tu lo sai che mori” e “Giornalista terrorista”. La notizia è stata resa pubblica dal quotidiano, che ha riportato la denuncia dell’inviato e le comunicazioni ricevute. Le autorità stanno ora indagando sulle intimidazioni che sono avvenute recentemente.

Nello Trocchia, inviato di Domani, ha ricevuto diversi messaggi di intimidazioni tramite social: lo denuncia oggi il quotidiano sulle sue pagine riferendo anche che tutti i messaggi minatori (“Tu lo sai che mori”; “Giornalista terrorista. Tanto sai chi so, ognuno si sceglie il suo destino”; “Ce sentimo presto, infame”) sono confluiti in un fascicolo d’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma. I messaggi, scrive la testata, arrivano dal mondo criminale romano: tra gli episodi c’è quello che riguarda l’incontro con Di Napoli, il pugile ai domiciliari legato ai boss. E poi ci sarebbe un messaggio di “ Walter Domizi: uno dei più potenti narcos liberi che comanda Roma”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Tu lo sai che mori”, “Ce sentiamo presto, infame”: minacce a Nello Trocchia, indaga l’antimafia di Roma

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