S tasera alle 21.40 su Rai 1 una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta 2026, il programma di Alberto Angela dedicato alla storia, all’arte e alla cultura. Nella puntata di oggi 11 maggio, il divulgatore porta i telespettatori in Giappone. Un viaggio lungo una sera per raccontare le bellezze di un Paese che attrae visitatori da tutto il mondo, ma anche per cercare di capire le abitudini così particolari del suo popolo. Alberto Angela sul papà Piero: «Sorriso e semplicità erano i suoi segreti» X Leggi anche › La prima puntata della nuova stagione di “Ulisse”: Alberto Angela va a New York Ulisse 2026 di Alberto Angela su Rai 1 e RaiPlay: stasera 11 maggio la puntata dedicata al Giappone.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella seconda puntata della nuova stagione di "Ulisse" il divulgatore più amato della tv viaggia nel Sol Levante

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