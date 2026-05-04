S tasera alle 21.40 su Rai 1 riparte un nuovo ciclo di puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta 2026, il programma di Alberto Angela dedicato alla storia, all’arte e alla cultura. Nella puntata di oggi 4 maggio, Alberto porta i telespettatori a New York per un viaggio speciale alla scoperta degli artisti e delle band musicali che hanno vissuto, suonato e reso immortale la Grande Mela. Alberto Angela sul papà Piero: «Sorriso e semplicità erano i suoi segreti» X Leggi anche › Alberto Angela a Versailles: lo straordinario speciale di “Ulisse” all’interno della Reggia Ulisse di Alberto Angela su Rai 1 e RaiPlay: stasera 4 maggio la puntata dedicata a New York e alla sua musica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il divulgatore più amato della tv viaggia fra le mille note della Grande Mela nella prima puntata della nuova stagione di "Ulisse"

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