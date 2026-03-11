Stasera viene trasmessa la seconda puntata della seconda stagione di una serie ambientata a Catania, con protagonista Giusy Buscemi. Vanina, con una sigaretta in bocca e una pistola in tasca, torna a affrontare la sua battaglia contro la mafia. La protagonista si impegna nuovamente nel suo percorso, mostrando determinazione e coraggio nel contrastare il crimine organizzato.

S igaretta in bocca, pistola in tasca: Vanina torna a combattere la sua personalissima guerra contro la mafia anche nella seconda puntata della seconda stagione. Oggi, mercoledì 11 marzo, in prima serata su Canale 5 torna Vanina – Un vicequestore a Catania, alle 21:20. La serie, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, è stata girata interamente a Catania, interni compresi, per 15 settimane. Diretta da Davide Marengo e Riccardo Mosca vede Giusy Buscemi nei panni della vicequestore siciliana. Le migliori serie thriller da vedere su Netflix: suspense, crime e misteri imperdibili X Leggi anche › “Vanina – Un vicequestore a Catania”: la recensione di Aldo Grasso Vanina – Un vicequestore a Catania, anticipazioni seconda puntata, trama. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stasera va in onda la seconda puntata della seconda stagione della serie ambientata a Catania con Giusy Buscemi

Articoli correlati

Vanina - Un vicequestore a Catania torna oggi su Canale 5: anticipazioni e trama della seconda stagione con Giusy Buscemi, cast completoGiusy Buscemi da oggi, mercoledì 4 marzo, torna a vestire i panni di Vanina – Un vicequestore a Catania, nella seconda stagione della serie tv tratta...

Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi tornano in tv con la fiction "Vanina 2", ambientata a CataniaTorna in tv con la seconda stagione una figura femminile che ha saputo scardinare le certezze del poliziesco classico ambientata in Sicilia, grande...

Una selezione di notizie su Giusy Buscemi

Temi più discussi: Giusy Buscemi: Vi racconto la nuova Vanina. Da stasera in tv; Giusy Buscemi in Vanina 2: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per La ruota della Fortuna; Vanina 2 - Un vicequestore a Catania, da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono; Vanina 2 da stasera su Canale 5: trama, cast, quante puntate ci sono nella nuova stagione.

Stasera in tv Giusy Buscemi in Vanina – Un vicequestore a Catania 2: «Prima scappava, ora vive tutto con maggior trasporto»La vicequestore Guarrasi riparte su Canale 5 con una nuova stagione, la seconda, e nuovi casi da risolvere, oltre a vecchi fantasmi da sconfiggere: riuscirà ad incastrare l’assassino di suo padre? msn.com

Vanina – Un vicequestore a Catania 2: trama, cast e puntate della serie con Giusy BuscemiAl via stasera su Canale5, Vanina – Un vicequestore a Catania 2. La seconda stagione della serie con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi è composta da quattro puntate in onda ogni mercoledì alle ore ... fanpage.it

Pif torna al cinema con "…che Dio perdona a tutti": amore, dolci alla ricotta e il Papa La pellicola tratta dall'omonimo libro dal 2 aprile nelle sale, con Giusy Buscemi Leggi l’articolo completo di Ombretta Grasso al link nel primo commento - facebook.com facebook

Questa sera in prima serata su Canale 5 torna la serie tv "Vanina". Ospiti in studio a #Mattino5 Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi @fictionmediaset x.com