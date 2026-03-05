Un milione di italiani con glaucoma ma 1 su 2 non lo sa controlli gratis in 80 città

In Italia, un milione di persone sono affette da glaucoma, ma circa la metà di loro non ne è consapevole. Per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce, sono stati organizzati controlli gratuiti in 80 città durante la Settimana mondiale del glaucoma, che si svolge dall’8 al 14 marzo. La campagna mira a prevenire la perdita della vista attraverso diagnosi tempestive.

"Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma". È questo il claim che la Fondazione Iapb Italia Ets – Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – ha scelto per la 'Settimana mondiale del glaucoma' che si celebra tra l'8 e il 14 marzo. In Italia si stima colpisca un milione di persone, ma circa la metà di loro non ne è consapevole.