Nel panorama beauty di stagione le unghie ispirate all’Aperol Spritz si confermano tra le tendenze più riconoscibili e richieste del momento

In questo periodo, le unghie ispirate all'Aperol Spritz sono tra le tendenze più diffuse nel settore beauty. Questo stile si distingue per il suo richiamo visivo e per la popolarità tra chi desidera un look estivo e vivace. Le nail art ispirate alla bevanda si trovano frequentemente tra le richieste di clienti nei centri specializzati. La preferenza per questo design si nota anche tra influencer e appassionati di tendenze moda.

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