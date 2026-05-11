Nel panorama beauty di stagione le unghie ispirate all’Aperol Spritz si confermano tra le tendenze più riconoscibili e richieste del momento
In questo periodo, le unghie ispirate all'Aperol Spritz sono tra le tendenze più diffuse nel settore beauty. Questo stile si distingue per il suo richiamo visivo e per la popolarità tra chi desidera un look estivo e vivace. Le nail art ispirate alla bevanda si trovano frequentemente tra le richieste di clienti nei centri specializzati. La preferenza per questo design si nota anche tra influencer e appassionati di tendenze moda.
Nel panorama beauty di stagione, le unghie ispirate all’ Aperol Spritz si confermano tra le tendenze più riconoscibili e richieste del momento. Le tonalità arancio vitaminiche, i riflessi luminosi e i dettagli agrumati trasformano la manicure in un accessorio estivo capace di evocare immediatamente l’atmosfera dell’aperitivo italiano. Il trend punta su colori intensi ma versatili, reinterpretati attraverso finish glossy, effetti jelly e glassati come vetro e dettagli grafici dal gusto contemporaneo. Tra le proposte più attuali, l’arancione acceso illumina la manicure con un effetto deciso ma facilmente portabile. In alternativa alla French tradizionale, si afferma la versione outline con contorni arancio Aperol, elegante e moderna.🔗 Leggi su Amica.it
Notizie correlate
Le bubble nails si affermano tra le tendenze più riconoscibili della stagione, reinterpretando la manicure in chiave tridimensionaleLe bubble nails si affermano tra le tendenze più riconoscibili della stagione, reinterpretando la manicure in chiave tridimensionale e giocosa.
Le unghie gialle si confermano una delle tendenze più interessanti, grazie alla loro capacità di interpretare la primavera in chiave luminosaLe unghie gialle si confermano una delle tendenze più interessanti della primavera, grazie alla loro capacità di interpretare la stagione in chiave...