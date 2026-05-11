Nel nuovo video di Emanuele D’Amico l’omaggio ad Alex Zanardi e l’impresa di combattere la paura

Nel nuovo video di Emanuele D’Amico, giovane pescarese e inviato televisivo, viene reso omaggio ad Alex Zanardi. Il contenuto si concentra sulla testimonianza di Zanardi riguardo alla sua lotta contro la paura. Emanuele D’Amico è anche vocalist e capo animazione, e nel video si occupa di raccontare questa esperienza. Il video si focalizza sugli aspetti legati alla resistenza e alla forza mentale dell’atleta.

Emanuele D’Amico è un giovane pescarese, vocalist e presentatore, capo animazione e inviato televisivo. È già noto al pubblico per i diversi interventi e le interviste realizzate in città. Un ragazzo che, in questi anni, ha preso parte a diverse trasmissioni, fino a partecipare su Rai 2 al.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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