Kimi Antonelli | Questa pole la dedico ad Alex Zanardi un amico

Kimi Antonelli ha dedicato la sua performance nelle qualifiche del GP di Miami ad Alex Zanardi, definendolo un amico. Il pilota di 19 anni, attualmente leader mondiale e in forza alla Mercedes, ha ottenuto la sua terza pole position consecutiva nel 2026. La prestazione è arrivata nel momento in cui Antonelli si prepara a scendere in pista per la gara, consolidando la sua posizione in campionato.

Kimi Antonelli ha rivolto ad Alex Zanardi la grande prestazione nelle qualifiche del GP di Miami. Il 19enne leader iridato della Mercedes ha conquistato la terza pole consecutiva di questo 2026 e della carriera. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kimi Antonelli: "Questa pole la dedico ad Alex Zanardi, un amico" Questa pole è anche per lui #formula1 #kimiantonelli #alexzanardi #poleposition #miamigp Notizie correlate Kimi Antonelli nella storia della F1, terza pole consecutiva come Senna e Schumacher: «La dedico ad Alex Zanardi»Kimi Antonelli partirà per la terza volta consecutiva in pole position nel Gran Premio di Miami che si corre domenica. Kimi Antonelli nella storia a Miami: pole da record e dedica ad Alex ZanardiUna pole position storica, una dedica carica di emozione e un altro capitolo scritto nella giovane carriera di uno dei talenti più luminosi della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Kimi Antonelli: 'Pole di Miami 2026 dedicata ad Alex Zanardi, un amico'. VIDEO; F1 Miami: Terza pole di fila per Antonelli, dedica a Zanardi; Kimi Antonelli nella storia a Miami: pole da record e dedica ad Alex Zanardi; F1, GP Miami: Antonelli alla 3ª pole di seguito come Senna e Schumacher. Kimi Antonelli fa la storia a Miami: «Questa pole è dedicata ad Alex Zanardi»Il giovanissimo pilota bolognese conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare ... unionesarda.it Formula 1 2026, Gp Miami: pole da sogno per Kimi AntonelliKimi Antonelli ha conquistato la pole valida per il Gp di Miami di Formula 1. Alle sue spalle Verstappen (Red Bull) e Leclerc (Ferrari) ... lautomobile.aci.it Kimi Antonelli ha già eguagliato un record di Ayrton Senna e Michael Schumacher. La grande passione di Kimi per un pilota idolatrato da leggenda evocata. Senna scomparve 12 anni prima che Antonelli venisse al mondo. Il grande legame, prima di rivalità e - facebook.com facebook Kimi Antonelli nella storia a Miami: pole da record e dedica ad Alex Zanardi x.com