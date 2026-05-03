Stramilano da record con 62mila runner | il commosso omaggio ad Alex Zanardi e tutti i vincitori

La Stramilano 2026 ha visto la partecipazione di circa 62.000 runner, segnando un record di iscrizioni. Prima della partenza, un minuto di silenzio è stato osservato in memoria di Alex Zanardi, riconosciuto come una delle figure più rappresentative dello sport italiano. La corsa si è così aperta con un gesto di rispetto e solidarietà nei confronti di chi ha lasciato un segno importante nel mondo dello sport.

La Stramilano 2026 si è aperta con un minuto di silenzio per Alex Zanardi, figura simbolo dello sport italiano e soprattutto della determinazione e della passione per lo sport (e non solo). La 53esima edizione della corsa, una vera festa collettiva della città, ha visto la partecipazione record.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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