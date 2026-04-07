Stamattina a Pistoia, in località Candeglia, sono state trovate scritte offensive e insulti sessisti rivolti a Stefania Nesi, candidata del Partito Democratico alle primarie del centrosinistra. La vicenda ha suscitato la condanna di diversi rappresentanti politici, tra cui il presidente della regione e il sindaco della città. La scritta è apparsa su un muro e ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine.

PISTOIA – Scritte offensive e insulti sessisti contro Stefania Nesi, candidata del Partito democratico alle primarie del centrosinistra a Pistoia, sono comparsi questa mattina su un muro in località Candeglia. L’episodio avviene a pochi giorni dalla sfida elettorale di domenica 12 aprile, che vedrà Nesi contrapposta a Giovanni Capecchi per la guida della coalizione. “Sono parole che feriscono, questa è violenza”, ha commentato Nesi sui social. “Non solo verso di me, ma verso l’idea stessa di convivenza e rispetto che una città dovrebbe custodire. Quando una donna viene colpita così perché sceglie di esporsi e metterci la faccia, il problema non riguarda più una persona sola, ma l’intera comunità”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pistoia: insulti a Stefania Nesi candidata alle primarie Pd. La solidarietà di Giani e della sindaca Anna Maria Celesti

Stefania Nesi: 4 incontri a Pistoia per le Primarie PdStefania Nesi, candidata del Pd alle Primarie, sta organizzando una serie di incontri pubblici a Pistoia per coinvolgere direttamente la cittadinanza.

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