L' evento con Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare Il taccuino elettorale

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio 2026. In vista di queste consultazioni, si sono svolti incontri con Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare, che hanno portato all'organizzazione di un taccuino elettorale. L’evento ha coinvolto i rappresentanti delle diverse forze politiche in vista del voto.

La primavera 2026 prevede un importante appuntamento elettorale per Arezzo e Lucignano: le amministrative del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati che sostengono la corsa alla fascia tricolore.Elezioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - L'evento con Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare. Il taccuino elettorale Articoli correlati Referendum e amministrative: il taccuino elettorale con tutti gli appuntamentiLa primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25...