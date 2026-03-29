Il pilota Pol Espargaro ha commentato che Marc Marquez potrebbe risollevarsi durante il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP 2026. Secondo quanto dichiarato, il circuito di COTA rappresenta una possibile occasione per il pilota spagnolo di migliorare le proprie performance e cambiare l’andamento della stagione in corso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il pilota Pol Espargaro sostiene che Marc Marquez possa ribaltare la propria stagione durante il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP 2026. In un circuito dove Marquez ha sempre brillato, le aspettative sono elevate. Nessuno ha mai vinto più di quattro volte ad Austin in nessuna categoria, mentre Marquez può vantare ben sette vittorie in MotoGP. Potrebbero essere state otto, se non fosse stato per una caduta mentre era in testa nella gara del 2025, in cui il suo compagno di squadra Ducati, Francesco Bagnaia, ha trionfato dopo l’incidente di Marquez. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pol Espargaro sostiene Marc Marquez: COTA potrebbe essere la sua rinascita nel MotoGP.

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