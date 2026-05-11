Negoziati USA-Iran in stallo Anghelone | Teheran non rinuncerà al nucleare e non cederà alle richieste di Trump
I negoziati tra gli Stati Uniti e l'Iran sono attualmente in stallo, con le discussioni che non sembrano avanzare. Secondo un esperto, il presidente iraniano ha chiarito che Teheran non rinuncerà al proprio programma nucleare e non accetterà le richieste dell’amministrazione americana. In particolare, gli Stati Uniti chiedono all’Iran di sospendere l’arricchimento dell’uranio per un periodo di 15-20 anni, una richiesta che l’Iran giudica eccessiva.
Francesco Anghelone (OSMED): "Trump chiede all'Iran una moratoria all’arricchimento dell’uranio per 15-20 anni, un arco temporale inaccettabile per Teheran, che la considera una grave limitazione della sua autonomia strategica".🔗 Leggi su Fanpage.it
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