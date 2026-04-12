Iran la guerra in diretta | negoziati falliti Vance torna in Usa | Era nostra offerta finale Teheran | Richieste irragionevoli Hormuz resta chiuso
Dopo il recente attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran, i negoziati tra le parti sono falliti e non è stato raggiunto nessun accordo durante il incontro in Pakistan. Nel frattempo, un rappresentante statunitense ha dichiarato che l'offerta presentata era la loro ultima proposta, mentre Teheran ha risposto ritenendo le richieste irragionevoli e ha annunciato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso. Vance, invece, è tornato negli Stati Uniti.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati falliti e nessun accordo dopo il faccia a faccia in Pakistan. Il vicepresidente Vance: "Non accettano le nostre condizioni. Era la nostra offerta finale”. Teheran replica: “Richieste irragionevoli”.🔗 Leggi su Fanpage.it
Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: "Non c'è accordo", "richieste irragionevoli"Fumata nera in Pakistan, il primo giorno di negoziati a Islamabad fra Stati Uniti e Iran non ha portato a nulla.
Iran, la guerra in diretta: Trump minaccia di colpire ponti e centrali elettriche. Teheran: “Hormuz chiuso per Usa e Israele”Le ultime news di oggi, venerdì 3 aprile, sulla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e Usa.