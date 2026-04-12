Iran la guerra in diretta | negoziati falliti Vance torna in Usa | Era nostra offerta finale Teheran | Richieste irragionevoli Hormuz resta chiuso

Dopo il recente attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran, i negoziati tra le parti sono falliti e non è stato raggiunto nessun accordo durante il incontro in Pakistan. Nel frattempo, un rappresentante statunitense ha dichiarato che l'offerta presentata era la loro ultima proposta, mentre Teheran ha risposto ritenendo le richieste irragionevoli e ha annunciato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso. Vance, invece, è tornato negli Stati Uniti.