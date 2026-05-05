NBA i risultati della notte 5 maggio | largo successo dei Knicks sui 76ers blitz esterno dei Timberwolves contro gli Spurs

Nella notte NBA, i Knicks hanno ottenuto una vittoria netta contro i 76ers, mentre i Timberwolves hanno conquistato un successo in trasferta contro gli Spurs. Le gare di playoff del secondo turno si sono svolte con risultati che hanno portato le squadre a confrontarsi con nuove sfide. La serata ha visto diverse partite decisive, segnando il proseguimento della postseason con incontri importanti per le varie formazioni coinvolte.

Altra grande notte in NBA con le gare-1 valevoli per secondo turno dei playoff 2026 sia per la Eastern che per la Western Conference: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano, in attesa delle altre gare-1 in programma questa notte (Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers e Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers). Largo successo dei New York Knicks contro i Philadelphia 76ers per 137-98 confermando subito il fattore campo, con I 76ers che forse hanno accusato le fatiche della lunga ‘maratona’ del primo turno contro i Boston Celtics (4-3 in rimonta dopo essere stati sotto anche 3-1). I Knicks escono bene dai blocchi (7-2), con Philadelphia che prende subito le misure (18-19) prima di subire però una nuova fiammata dei padroni di casa che si portano avanti di otto lunghezze alla prima sirena (33-25).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (5 maggio): largo successo dei Knicks sui 76ers, blitz esterno dei Timberwolves contro gli Spurs Notizie correlate NBA, i risultati della notte (29 aprile): i 76ers accorciano sui Celtics, i Knicks vanno sul 3-2 contro gli Hawks. San Antonio vince e chiude la serie contro PortlandProseguono spediti i playoff per la NBA 2025-2026, con tre partite andate in scena per il primo turno della post-season: andiamo a fare un breve... NBA, i risultati della notte (23 marzo): tripla doppia di Nikola Jokic decisivo per i Nuggets, Celtics ko in casa contro i Timberwolves. Successi per Knicks e SunsCinque sono le partite andate in scena tra la tarda serata italiana e la notte per la NBA, con la regular season 2025-2026oramai agli sgoccioli:... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Playoff NBA 2025-26, risultati della notte: Minnesota passa a San Antonio, Knicks a valanga; NBA, i risultati della notte (29 aprile): i 76ers accorciano sui Celtics, i Knicks vanno sul 3-2 contro gli Hawks. San Antonio vince e chiude la serie contro Portland; Finals Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2026, i risultati della prima giornata; Wemby stoppa tutto, gli Spurs eliminano Portland. Orgoglio Embiid, Philadelphia sbanca Boston e spera ancora. NBA, i risultati della notte (5 maggio): largo successo dei Knicks sui 76ers, blitz esterno dei Timberwolves contro gli SpursAltra grande notte in NBA con le gare-1 valevoli per secondo turno dei playoff 2026 sia per la Eastern che per la Western Conference: andiamo a fare un ... oasport.it Playoff NBA | I New York Knicks travolgono i Philadelphia 76ers in Gara 1I New York Knicks hanno aperto le semifinali di Eastern Conference con una vittoria schiacciante, imponendosi 137-98 sui Philadelphia 76ers. Jalen Brunson ha segnato 27 dei suoi 35 punti ... pianetabasket.com Ready for Round 2. Knicks v Sixers and Spurs v Wolves tonight tip off the #NBA Conference semis. I’ve got Knicks in 5 & Spurs in 5. And you Pronti per il 2° turno. NY-Phila e San Antonio-Minnie stanotte inaugurano il secondo turno. Dico Knicks in 5, x.com Dopo quasi mezzo decennio da quel “Tobias Harris over me!”, Harris ce l’ha fatta: per una volta ha spostato gli equilibri di una serie in positivo. Non è sempre stato così. Nel 2024, i suoi 0 punti nella gara di eliminazione contro i Knicks segnarono la fine della - facebook.com facebook