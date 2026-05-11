Una lite tra due vicini nei Navigli è degenerata in una rissa che ha portato al ferimento di un uomo di 34 anni. L'aggressore ha colpito la vittima con un oggetto contundente e si è dato alla fuga subito dopo. La polizia ha rintracciato e arrestato l'aggressore nelle vicinanze poco tempo dopo l’accaduto. Le autorità stanno ora indagando sulle cause che hanno scatenato il confronto.

? Punti chiave Cosa ha scatenato la violenta lite tra i due vicini?. Come ha fatto l'aggressore a fuggire dopo l'attacco?. Perché l'episodio ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso?. Chi sono i testimoni che hanno assistito alla rissa?.? In Breve Aggredito tunisino di 34 anni in via Emilio Gola domenica alle 14:40.. Aggressore egiziano arrestato poco dopo in via Darwin dai reparti di polizia.. Vittima trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda dopo ferita al torace.. Scientifica interviene in via Emilio Gola per rilievi tecnici sul marciapiede.. Un uomo di 34 anni è stato ferito al torace domenica pomeriggio in via Emilio Gola a Milano, dopo una violenta lite scoppiata davanti al civico 23 nella zona dei Navigli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Navigli, rissa tra vicini: ferito un 34enne, arrestato l’aggressore

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