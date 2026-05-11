La Nato ha avanzato una proposta rivolta a Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda per un utilizzo condiviso delle basi spaziali. La comunicazione è stata resa nota attraverso fonti ufficiali, senza specificare i dettagli delle modalità di collaborazione o le date di attuazione. La proposta si inserisce in un quadro di cooperazione internazionale nel settore della difesa e delle tecnologie spaziali.

La Nato ha proposto a Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, secondo quanto rivelato dal quotidiano giapponese Nikkei, di partecipare a StarLift, un progetto di cooperazione spaziale pensato per lanciare satelliti sostitutivi e ripristinare rapidamente le reti orbitali in caso di problemi ai satelliti già in servizio o alle strutture di lancio. Per l’Alleanza Atlantica, il coinvolgimento dei quattro partner indo-pacifici porterebbe nello spazio una relazione di sicurezza già costruita su accordi e forme di coordinamento precedenti. Il contesto è la crescente militarizzazione dello spazio da parte di Cina e Russia, con lo sviluppo di attività di ricognizione satellitare e capacità di attacco contro assetti orbitali.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nato e Giappone studiano l’uso condiviso delle basi spaziali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Regione, Fico: “Contrario all’uso delle basi Nato, attacco a Iran è illegale”Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono contrario all’utilizzo delle basi, sono estremamente convinto che l’attacco all’Iran, nonostante siamo contrari al...

Come e quando si entra in guerra? Il Trattato Ue, le clausole Nato e i patti per l’uso ‘attivo’ delle basi americane in ItaliaSiamo precipitati nella prima guerra globale fatta non solo di bombe e droni ma anche di crisi energetica.

Si parla di: La Nato e il Giappone valutano l’uso condiviso di basi di lancio satellitari; Che scuola hanno fatto i finalisti di Pechino Express 2026.

Cosa avrebbe potuto salvare l'Unione Sovietica? reddit

Ucraina: Media, funzionari Nato affermano che il Giappone intende unirsi al PurlDiversi funzionari della Nato hanno dichiarato all'emittente giapponese NHK che il Giappone dovrebbe annunciare formalmente a breve il suo piano per contribuire all'iniziativa della Nato, Purl ... ansa.it