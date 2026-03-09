Come e quando si entra in guerra? Il Trattato Ue le clausole Nato e i patti per l’uso ‘attivo’ delle basi americane in Italia

Il testo analizza le modalità e i momenti in cui si può entrare in guerra, facendo riferimento al Trattato Ue, alle clausole della Nato e ai patti relativi all'uso delle basi americane in Italia. Viene evidenziato come si sia verificata una trasformazione nel conflitto, passando da azioni militari tradizionali a una guerra che coinvolge anche crisi energetiche, in un contesto di tensioni globali.

Siamo precipitati nella prima guerra globale fatta non solo di bombe e droni ma anche di crisi energetica. Mentre il Medio Oriente si infiamma ogni giorno di più e lo stretto di Hormuz chiuso provoca l’impennata del costo del petrolio, l’Europa attraverso alcuni Paesi tra cui l’Italia è stata costretta a fare un passo avanti in chiave difensiva verso un Paese membro, e cioè Cipro (che non fa parte della Nato). L’Isola oggi ha anche la responsabilità semestrale della guida dell’Unione europea. Re-immaginare la pace, le nostre tre voci per un’unica speranza Cosa stabilisce l’articolo 42.7 del Trattato Ue. La scelta è avvenuta dopo che alcuni droni iraniani Shahed nei giorni scorsi sono stati lanciati dall’Iran, ma intercettati, verso la base inglese di Akrotiri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

