Regione Fico | Contrario all’uso delle basi Nato attacco a Iran è illegale

Il presidente della regione ha espresso chiaramente il suo dissenso riguardo all’uso delle basi Nato, definendo l’attacco all’Iran illegale e fuori dal diritto internazionale. Ha sottolineato di essere contrario all’attacco nonostante la condanna del regime degli ayatollah. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista e si concentra sulla posizione personale rispetto alle azioni militari contro l’Iran.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono contrario all’utilizzo delle basi, sono estremamente convinto che l’attacco all’Iran, nonostante siamo contrari al regime degli ayatollah, sia un attacco illegale fuori dal diritto internazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti. “Siamo preoccupatissimi anche per il board of peace che Trump lancia, che sembra più in comitato di affari che scavalca l’Onu e noi vogliamo che l’Onu sua rafforzato e che sia rafforzata anche la voce dell’Unione Europea – ha sottolineato – oggi siamo in un periodo grave e buio perché scavalcare ogni giorno, ormai da tempo, vedi Israele con la Palestina, il diritto internazionale non rende il mondo sicuro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Approvata la risoluzione sull’Iran. Crosetto: “Attacco Usa fuori dal diritto internazionale”. Conte: “Meloni scappa”. Schlein: “No all’uso delle basi”La concessione delle basi in Italia alle forze statunitensi impegnati nelle operazioni militari in Iran.

Attacco all'Iran, Crosetto al Quirinale: tensione su basi italiane e ruolo NatoIl ministro della Difesa Guido Crosetto è stato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , per fare il...

