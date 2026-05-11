Il ministro della difesa ha commentato la presenza delle basi Nato, affermando che queste non sono destinate a favorire i paesi ospitanti, ma a rafforzare l’organizzazione nel suo complesso. Ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono indebolire la struttura, evidenziando che le installazioni militari sono funzionali alla sicurezza collettiva dell’alleanza. La posizione è stata espressa in risposta a dichiarazioni di un ex presidente statunitense.

“Le basi Nato non sono al servizio del paese in cui sono pesarti ma sono al servizio dell’organizzazione della Nato. Non penso sia nell’interesse di nessuno indebolire l’organizzazione di difesa più potente al mondo nel momento in cui il mondo è più instabile”. Lo ha detto a margine del Seminario Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare Nato alla Camera il ministro della Difesa Guido Crosetto. “L’insistenza di Trump che dice che l’Italia non c’è stata quando c’era bisogno? Non ho capito cosa voleva dire. Noi ci siamo stati come tutte le nazioni del mondo. Abbiamo rispettato i patti anche sulle basi. Mi pare che ci siamo comportati bene”, aggiunge Crosetto.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Nato, Crosetto: “Trump sulle basi Non è interesse Usa indebolire organizzazione”

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