Crosetto punge Sanchez | Sulle basi agli Usa noi come la Spagna però l' eroe è lui

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è presentato questa mattina alla Camera per parlare delle basi militari statunitensi. Durante il suo intervento, ha affermato che l’Italia ha le stesse condizioni della Spagna riguardo alle basi americane, ma ha anche sottolineato che l’eroe in questa vicenda è il governo spagnolo. Crosetto ha poi commentato con tono diretto la posizione dell’Italia rispetto alla questione.

Il ministro della Difesa alla Camera ha spiegato che il compito dell’Italia in questo momento è “gestire le conseguenze” di una cosa “che non abbiamo voluto e condiviso” Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è presentato questa mattina alla Camera per le comunicazioni riguardo il conflitto in corso in Iran e nel corso delle repliche alle comunicazioni sulla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo ha sottolineato che “questa guerra, che si è aperta all'insaputa del mondo, è al di fuori delle regole del diritto internazionale” e nessun governo al mondo, ci ha tenuto a ribadirlo, “nemmeno la più alta catena di comando americana, sapeva della partenza degli aerei”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

